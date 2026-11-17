Претендовать на выплату могут выпускники до 35 лет, трудоустроившиеся в течение девяти месяцев после окончания обучения; право на обращение сохраняется год со дня выдачи диплома. С 2026 года выплата положена только тем, кто пришел на предприятия сводного реестра организаций ОПК. Взамен специалист обязан отработать три года, иначе деньги возвращаются в областной бюджет. «Появились те, кто расторгает соглашения и выплачивает деньги обратно. Я это не скрываю»,— отметил господин Торгашин.