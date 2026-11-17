Молодым специалистам Саратовской области выплатили 150 млн за трудоустройство
Инженерам-конструкторам, технологам и программистам положено 350 тысяч рублей
Выпускники колледжей и вузов, которые устроились на оборонные предприятия региона по востребованным специальностям, получают единовременную «подъемную» выплату. Итоги и эффективность этой меры поддержки обсудили 17 ноября на заседании комитета Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной политике.
С 2022 года область участвует в федеральном проекте «Профессионалитет»: программы среднего профессионального образования синхронизируются с запросами предприятий машиностроения, химической отрасли и ТЭК. По словам зампреда правительства — министра промышленности и энергетики региона Михаила Торгашина, создано 9 образовательных кластеров, 5 из них — по промышленным направлениям: 3 машиностроительных, 1 химический и 1 энергетический. Для подготовки кадров с прикладными квалификациями развивается сеть учебно-производственных центров на базе промышленных предприятий: сейчас действует 11 центров, подготовку в них прошли более 15 тыс. человек. Наибольшее число вакансий — в машиностроении и металлургии (67,6%) и химической промышленности (18,1%).
Механизм поддержки работает с 2023 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина. Выпускникам вузов по специальностям инженер-конструктор, инженер-технолог и инженер-программист выплачивают 350 тыс. руб., выпускникам колледжей — токарям, фрезеровщикам, слесарям механосборочных работ и операторам станков с ЧПУ — 200 тыс. руб. (две последние профессии добавлены с 1 января 2026 года). Кандидаты наук могут рассчитывать на 400 тыс. руб., доктора наук — на 450 тыс. руб., но за все время действия закона таких обращений в министерство не поступило.
Претендовать на выплату могут выпускники до 35 лет, трудоустроившиеся в течение девяти месяцев после окончания обучения; право на обращение сохраняется год со дня выдачи диплома. С 2026 года выплата положена только тем, кто пришел на предприятия сводного реестра организаций ОПК. Взамен специалист обязан отработать три года, иначе деньги возвращаются в областной бюджет. «Появились те, кто расторгает соглашения и выплачивает деньги обратно. Я это не скрываю»,— отметил господин Торгашин.