В Чувашии подрядчика оштрафуют за срыв сроков благоустройства парка
Работы по благоустройству должны были завершить до 20 августа
В Алатыре подрядная организация ООО «Ремстрой-21» нарушила сроки благоустройства парка имени 450-летия города. В отношении руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Муниципальный контракт на сумму более 11 млн руб. заключили в апреле этого года. Работы по благоустройству парка должны были завершить до 20 августа, однако подрядчик не выполнил обязательства в установленный срок.
После вмешательства прокуратуры темпы работ ускорились. Сейчас благоустройство находится на завершающей стадии.