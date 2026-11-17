Жителя Татарстана оштрафовали за возбуждение ненависти в соцсети
В Нижнекамске местного жителя оштрафовали на 5 тыс. руб. за комментарий в социальной сети, содержащий признаки возбуждения ненависти и вражды. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.
Пользователь опубликовал комментарий в одном из городских сообществ Нижнекамска. По результатам лингвистического исследования, использованное в нем слово является презрительным обозначением представителей народов Средней Азии.
В отношении мужчины 1978 года рождения возбудили административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).