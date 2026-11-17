В июле в селе Танайка на площади 44,6 кв. м обнаружили сброшенные отходы производства и потребления объемом 17,1 куб. м. Кроме того, на участке незаконно захоронили крупногабаритный и строительный мусор, а также автомобильные шины. Отходы закопали на глубину около 30 см на площади 60,3 кв. м. Размер ущерба, причиненного почве и окружающей среде, превысил 56 тыс. руб.