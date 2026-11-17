В то же время власти региона отметили увеличение доходов от отрасли. Расходы гостей выросли на 18% — с 7,2 млрд руб. до 8,6 млрд руб. Кроме того, увеличились налоговые поступления — до 1,7 млрд руб. Турналог принес в бюджет Республики Алтай 113 млн руб. за январь—июнь 2026 года против 83 млн руб. за весь 2025 год.