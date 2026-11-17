Расходы туристов в Горном Алтае выросли на 18%
По итогам января—сентября 2026 года Республику Алтай посетили 2 млн туристов. За аналогичный период годом ранее этот показатель составил 2,3 млн человек. Таким образом, снижение год к году составило 8%, уточнила пресс-служба правительства региона.
Спад республиканские власти объяснили топливными ограничениями, которые пришлись на разгар туристического сезона летом. При этом за девять месяцев зафиксирован рост авиапассажиропотока на 8% (он превысил 500 тыс. человек).
В то же время власти региона отметили увеличение доходов от отрасли. Расходы гостей выросли на 18% — с 7,2 млрд руб. до 8,6 млрд руб. Кроме того, увеличились налоговые поступления — до 1,7 млрд руб. Турналог принес в бюджет Республики Алтай 113 млн руб. за январь—июнь 2026 года против 83 млн руб. за весь 2025 год.