Астрахань вошла в лидеры по спросу на аренду жилья в новогодние праздники
Регион привлекает любителей зимней рыбалки
Спрос на посуточную аренду квартир в Астрахани в новогодние каникулы вырос на 55%, причиной тому стала зимняя рыбалка. Такие данные привели аналитики «Авито Путешествий».
Согласно исследованию, Астрахань стала второй после Вологды. Также на 39% вырос интерес в Угличе и Твери и на 32% в Рыбинске
Вырос спрос и на загородный отдых. В сравнении с прошлыми новогодними каникулами сильнее всего он поднялся в Астраханской области и Башкортостане — на 16% в каждом регионе.