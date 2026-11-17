В «Ночлежном доме Бугровых» на Рождественской откроется музей
В объекте культурного наследия регионального значения «Ночлежный дом Бугровых» на улице Рождественской, 2, в Нижнем Новгороде откроется музей, посвященный династии нижегородских меценатов Бугровых, сообщает АНО «Агентство по сохранению и развитию исторической среды в Нижегородской области» (АСИРИС).
Музейное пространство разместят в правом крыле здания. Сюда будет организован отдельный вход через центральные двери. В экспозиции будут представлены макеты зданий Бугровых: Дворца труда и летней дачи в Володарске, а также макет лодки-плота беляны. После открытия музея команда намерена заняться вторым и третьим этажами.
Здание ночлежного дома купцов Бугровых было построено в 1880 — 1883 годах как бесплатная ночлежка для нуждающихся. Его обитатели стали прототипами героев пьесы Максима Горького «На дне». В 2013 году памятник выкупил предприниматель Феликс Верховодов, реставрация заняла около десяти лет. Весной 2026 года на первом этаже открылось кафе-булочная.
По словам директора проекта «Бугровский домъ» Кирилла Верховодова, «покупка была продиктована не коммерческим расчетом, а необходимостью сохранить подлинный исторический объект в центре города».