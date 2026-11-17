Музейное пространство разместят в правом крыле здания. Сюда будет организован отдельный вход через центральные двери. В экспозиции будут представлены макеты зданий Бугровых: Дворца труда и летней дачи в Володарске, а также макет лодки-плота беляны. После открытия музея команда намерена заняться вторым и третьим этажами.