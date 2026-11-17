С 2023 года выплаты по закону получили 425 молодых специалистов — всего 148,2 млн рублей, в том числе 85 человек в этом году (27,5 млн). Выпускник вуза получает 350 тыс. рублей, колледжа — 200 тыс., кандидат наук — 400 тыс., доктор наук — 450 тыс.; взамен нужно отработать на предприятии три года. С 1 января 2026 года право на выплату есть только у специалистов предприятий из сводного реестра ОПК. Индексировать суммы пока не планируется: по словам Торгашина, финансовой возможности нет.