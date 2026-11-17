Саратовской промышленности не хватает почти 3 тысячи работников
1,2 тысяч швей набирает фабрика «БТК Групп»
Заводы и предприятия Саратовской области остро нуждаются в кадрах. Поддержку кадрового потенциала промышленного комплекса обсудили 17 ноября в областной Думе на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике, который возглавляет Александр Анидалов (КПРФ).
Заместитель председателя правительства области — министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин рассказал, как в регионе реализуется закон «О государственной поддержке кадрового потенциала промышленного комплекса Саратовской области» (№ 57-ЗСО от 30 мая 2023 года, действует с 1 июля 2023 года). Его задача — привлечь на предприятия и закрепить молодых специалистов.
По данным платформы «Работа России», на ноябрь в области заявлено 13,7 тыс. вакансий: около 72% (9,9 тыс.) — рабочие профессии, около 27% (3,7 тыс.) — инженерно-технические работники и служащие (цифры округлены). В промышленном секторе — 3,4 тыс. вакансий.
По крупным и средним предприятиям, включая заводы оборонно-промышленного комплекса, кадровая потребность составляет 2938 человек: 127 служащих и 2811 рабочих. Из них 1,2 тыс. вакансий швеи заявила саратовская фабрика «БТК Групп». Эти рабочие места уже заняты иностранными работниками, и компания постепенно замещает их местными специалистами: с начала года — около 200 человек. Оплата у швей сдельная, и, по словам Торгашина, многие саратовские швеи уже зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц — больше, чем приезжие.
Среди рабочих профессий востребованы токари, фрезеровщики, слесари (в том числе механосборочных работ), операторы станков с ЧПУ, электрогазосварщики, электромонтеры, швеи. Предприятиям нужны конструкторы, технологи, программисты, метрологи, наладчики технологического оборудования, контролеры качества (ОТК), регулировщики радиоэлектронной аппаратуры, специалисты в сфере информационных технологий. Около 67% вакансий приходится на машиностроение и металлургию, 18,1% — на химическую промышленность.
Депутат Владимир Есипов (КПРФ) заявил, что видел на «Работе России» предложения по 30–40 тыс. рублей в месяц, и высказал мнение: за такие деньги молодые специалисты работать не хотят, отсюда и отток населения из региона. Торгашин возразил, что инженеры и квалифицированные программисты на саратовских предприятиях получают более 100 тыс. рублей. По данным Саратовстата, в мае 2026 года средняя зарплата в производстве одежды составила 110,4 тыс. рублей, в металлургии — 103,7 тыс., в ИТ — 101,9 тыс.
С 2023 года выплаты по закону получили 425 молодых специалистов — всего 148,2 млн рублей, в том числе 85 человек в этом году (27,5 млн). Выпускник вуза получает 350 тыс. рублей, колледжа — 200 тыс., кандидат наук — 400 тыс., доктор наук — 450 тыс.; взамен нужно отработать на предприятии три года. С 1 января 2026 года право на выплату есть только у специалистов предприятий из сводного реестра ОПК. Индексировать суммы пока не планируется: по словам Торгашина, финансовой возможности нет.
Заместитель председателя областной Думы Сергей Овсянников («Единая Россия») отметил, что предложений по совершенствованию закона на комитет не поступило, и призвал депутатов активнее работать над поправками.