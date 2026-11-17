Поступила жалоба на приговор главному борцу с коррупцией в Новосибирской области
Сегодня в Новосибирский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор Владимиру Вялкову — бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального главка МВД. Решение оспаривают сам бывший главный борец с коррупцией, его адвокат, а также прокуратура.
Как писал «Ъ-Сибирь», 29 июня Центральный райсуд Новосибирска признал Владимира Вялкова виновным во взяточничестве (ст. 290 УК РФ) и назначил 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 138,5 млн руб. Кроме того, осужденного лишили звания полковника.
Владимиру Вялкову, который находится под стражей с апреля 2024 года, инкриминируют два эпизода взяток. Согласно версии следствия, полковник во время службы в органах оказывал покровительство производителям нелегального спиртного, а бутлегеры платили ему взятки. Общий размер подношений составил около 70 млн руб.
Ранее, как сообщал «Ъ-Сибирь», по иску Генпрокуратуры было конфисковано имущество Владимира Вялкова, его родных и доверенных лиц, приобретенное, по данным ведомства, на неподтвержденные доходы. Государству отошли 17 объектов недвижимости и автопарк из дюжины машин, среди которых Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover Evoque и BMW X6. Общая сумма конфискованных активов составила около 150 млн руб.