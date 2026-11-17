Ранее, как сообщал «Ъ-Сибирь», по иску Генпрокуратуры было конфисковано имущество Владимира Вялкова, его родных и доверенных лиц, приобретенное, по данным ведомства, на неподтвержденные доходы. Государству отошли 17 объектов недвижимости и автопарк из дюжины машин, среди которых Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover Evoque и BMW X6. Общая сумма конфискованных активов составила около 150 млн руб.