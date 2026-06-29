Полицейского подвела «паленка»

Суд отправил на 12 лет за решетку и оштрафовал на 138,5 млн руб. бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Новосибирской области Владимира Вялкова. Высокопоставленный полицейский, призванный бороться с коррупцией, по материалам дела, покровительствовал производителям нелегального спиртного, за что получал от бутлегеров взятки. Их общая сумма составила около 70 млн руб. Ранее разжалованный полковник заявлял о желании отправиться на спецоперацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По решению суда бывший высокопоставленный полицейский Владимир Вялков должен уплатить штраф в размере 138,5 млн рублей

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ По решению суда бывший высокопоставленный полицейский Владимир Вялков должен уплатить штраф в размере 138,5 млн рублей

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

В Новосибирске сегодня завершился суд над экс-начальником УЭБиПК регионального главка МВД Владимиром Вялковым. Бывшего борца с коррупцией признали виновным в двух эпизодах взяточничества (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). По совокупности преступлений ему назначили 12 лет колонии строгого режима, штраф в размере 138,5 млн руб. с конфискацией суммы взятки — примерно 70 млн руб. Кроме того, 49-летнего пенсионера МВД лишили звания полковника полиции. Два года с небольшим, что бывший силовик провел в СИЗО, ему включили в срок наказания по формуле «день за день».

Комментировать приговор Владимир Вялков, который отрицает обвинения в свой адрес, не стал. Он неоднократно заявлял о своем желании отправиться в зону спецоперации.

Управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, в свою очередь, в ходе прений сторон требовало для обвиняемого 15 лет заключения и штраф в 345,5 млн руб.

Владимира Вялкова задержали весной 2024 года оперативники новосибирского УФСБ. К тому времени бывший борец с коррупцией находился на пенсии. По версии следствия, в период с октября 2012-го по май 2013 года Владимир Вялков, возглавлявший в то время антикоррупционный отдел городского УМВД, через посредника получил от производителей паленой водки 370 тыс. руб. За взятки он предупреждал бутлегеров о предстоящих рейдах. С января 2017-го по декабрь 2022 года силовику, перешедшему на работу в областное ГУ МВД, заплатили за те же услуги более 69 млн руб. Кроме того, производители «паленки» преподнесли полковнику настоящий премиальный коньяк Martell, Hennessy XO и банку красной икры.

Пока шло следствие, Генпрокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. «Установлено, что бывший сотрудник органов внутренних дел за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел земельные участки, жилые дома и квартиры, нежилые помещения, эллинг на берегу Оби, а также премиальные автомобили. Общая стоимость имущества составила около 150 млн руб.»,— рассказали в Генпрокуратуре.

Проверяющие считают, что Владимир Вялков, имеющий опыт оперативной работы по делам о коррупции, оформлял активы на своих родственников и близких. В частности, имущество было записано на гражданскую жену, членов ее семьи, бывшую супругу, с которой полковник развелся еще в 2013 году. Осенью прошлого года Генпрокуратура обратилась в Новосибирский областной суд с иском об обращении в доход государства 17 объектов недвижимости и автопарка из дюжины машин, среди которых Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover Evoque и BMW X6. Доводы прокуратуры суд счел убедительными и удовлетворил иск.

Константин Воронов