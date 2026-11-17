На Урале бизнесмена осудили за хищение 162 млн руб. на жилье для Росгвардии
Кировский районный суд Екатеринбурга назначил шесть лет колонии общего режима генеральному директору ООО ПКП «Импульс» Виталию Дудику, осужденному за мошенничество более чем на 162 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, бизнесмен похитил деньги, предназначенные для строительства жилья для бойцов Росгвардии.
Следствие установило, что обвиняемый в 2021-2024 годах заключил два госконтракта на завершение строительства восьми домов для семей военнослужащих нацгвардии в Челябинской области. Однако строительство не было завершено, а деньги гендиректор вывел на счета подконтрольной ему организации.
Суд также взыскал в пользу заказчика более 158 млн руб. с учетом частичного возмещения. Арест на имущество осужденного сохранен.
Ранее Дудик обвинялся также в невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) на 10,2 млн руб. 27 сотрудникам ООО ПКП «Импульс» в течение 2023-2024 годов. Это дело прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.