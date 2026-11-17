Следствие установило, что обвиняемый в 2021-2024 годах заключил два госконтракта на завершение строительства восьми домов для семей военнослужащих нацгвардии в Челябинской области. Однако строительство не было завершено, а деньги гендиректор вывел на счета подконтрольной ему организации.