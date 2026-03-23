На Урале судят бизнесмена за хищение 162 млн руб., выделенных на жилье для Росгвардии

Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителя московской компании Виталия Дудика. Он обвиняется в невыплате зарплаты и хищении 162 млн руб., выделенных для жилищного обеспечения военнослужащих Росгвардии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, возглавляемое Виталием Дудиком ООО ПКП «Импульс» в течение 2023–2024 годов не выплатило заработную плату 27 сотрудникам. Сумма задолженности превысила 10,2 млн руб. Кроме того, в период с декабря 2021 по февраль 2024 года, по версии следствия, обвиняемый похитил свыше 162 млн руб. Эти средства были выделены из федерального бюджета в рамках программ жилищного обеспечения сотрудников Росгвардии и их семей. Деньги уходили на счета подконтрольных юрлиц, после чего тратились руководителем по своему усмотрению.

Подсудимому предъявлено обвинение по двум статьям: ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Подсудимый частично признал вину по первому эпизоду, а по факту мошенничества — полностью. Судебное следствие продолжается.

По данным сайта rusprofile, ООО ПКП «Импульс» основано в декабре 1991 года в Москве и специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. В настоящий момент компания находится в процессе банкротства.

Полина Бабинцева