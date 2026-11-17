Ранее региональная помощь в таких случаях была предусмотрена только для жителей. Средства предоставят юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства региона. Ставка по займам начинается от 3%, срок кредитования — до двух лет. Каждую заявку фонд будет рассматривать индивидуально. Обратиться за поддержкой можно независимо от того, когда именно имущество пострадало от атаки БПЛА.