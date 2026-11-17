Ярославский бизнес получит льготные займы на восстановление после атак БПЛА
В Ярославской области предприниматели, чье имущество пострадало от атак беспилотников, смогут получить льготные займы до 5 млн руб. на восстановление бизнеса. Об сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в MAX.
Ранее региональная помощь в таких случаях была предусмотрена только для жителей. Средства предоставят юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства региона. Ставка по займам начинается от 3%, срок кредитования — до двух лет. Каждую заявку фонд будет рассматривать индивидуально. Обратиться за поддержкой можно независимо от того, когда именно имущество пострадало от атаки БПЛА.
Ранее, «Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре 2026 года регион уточнил размеры выплат гражданам, пострадавшим от атак БПЛА. За повреждение жилья и полную утрату имущества первой необходимости предусмотрено по 100 тыс. руб., за частичную утрату — 50 тыс. руб. Компенсация за поврежденный автомобиль может составить до 300 тыс. руб., за вред здоровью — от 100 тыс. до 350 тыс. руб.