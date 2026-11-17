На ремонт поликлиники на Большой Горной в Саратове выделили 37 млн рублей
Здание должны отремонтировать в следующем году
Поликлинику № 9 на ул. Большой Горной, 43А в Саратове отремонтируют в 2027 году. На портале госзакупок объявлен аукцион с начальной максимальной ценой почти 37,4 млн руб.
Подрядчику предстоит заменить проводку, отопление и водоснабжение, обновить напольные и потолочные покрытия. Также нужно установить новые окна и двери, переклеить обои и демонтировать часть внутренних перегородок.
Ремонт запланирован на срок с 1 февраля по 1 октября 2027 года. Заявки на участие в закупке принимают до 2 декабря. Участвовать в конкурсе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.