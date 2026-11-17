Государство субсидирует до 50% страховой премии, помогая сельхозпроизводителям защитить поголовье от рисков гибели. Субсидии предоставляют для возмещения части затрат на страхование от гибели животных из-за болезней, массовых отравлений, опасных природных явлений и стихийных бедствий. Также компенсация распространяется на случаи нарушения электро-, тепло- и водоснабжения вследствие природных явлений и пожаров.