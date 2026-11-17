В Чувашии на страхование скота направили 10,5 млн рублей
В республике застраховали 131 тысячу голов скота
В этом году в Чувашии направили 10,5 млн руб. на поддержку агрострахования в животноводстве. Из них 3,9 млн руб. поступили из федерального бюджета, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.
Объем финансирования на 47% превысил показатель прошлого года. Тогда на эти цели выделили 7 млн руб.
Государство субсидирует до 50% страховой премии, помогая сельхозпроизводителям защитить поголовье от рисков гибели. Субсидии предоставляют для возмещения части затрат на страхование от гибели животных из-за болезней, массовых отравлений, опасных природных явлений и стихийных бедствий. Также компенсация распространяется на случаи нарушения электро-, тепло- и водоснабжения вследствие природных явлений и пожаров.
По итогам четырех отборов 24 сельхозтоваропроизводителя застраховали более 131 тыс. условных голов скота.