В Казани бывшее здание гипермаркета «Бахетле» изымут для государственных нужд
В Казани для государственных нужд изымут земельный участок площадью 10,3 тыс. кв. м вместе со зданием на Оренбургском тракте, где раньше располагался торговый комплекс с гипермаркетом «Бахетле». Соответствующее постановление опубликовал Кабмин республики.
Земельный участок принадлежит компании «Кейт-Про». В здании находятся 12 нежилых помещений общей площадью более 23 тыс. кв. м. Два помещения площадью 5,6 тыс. кв. м принадлежат компании «КапиталИнвест», остальные десять общей площадью 17,5 тыс. кв. м — «Кейт-Про».
Согласно постановлению, Минземимущество Татарстана должно оценить изымаемую недвижимость, согласовать с собственниками размер компенсации и выплатить ее.