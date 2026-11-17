Земельный участок принадлежит компании «Кейт-Про». В здании находятся 12 нежилых помещений общей площадью более 23 тыс. кв. м. Два помещения площадью 5,6 тыс. кв. м принадлежат компании «КапиталИнвест», остальные десять общей площадью 17,5 тыс. кв. м — «Кейт-Про».