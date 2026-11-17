Суд установил, что женщина как самозанятая арендовала точку продаж сим-карт. С помощью телефона и компьютера, получив доступ к защищенной информации, она регистрировала абонентов без их личного присутствия. Астраханка обходила системы безопасности, оформляла сим-карты на имена ничего не подозревающих людей и меняла данные в базе оператора. Затем она продавала эти карты неизвестным лицам.