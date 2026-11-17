В Астрахани вынесли приговор за 47 эпизодов незаконной регистрации сим-карт
Суд назначил ей штраф 300 тысяч рублей
Кировский районный суд Астрахани вынес приговор 50-летней местной жительнице. Ее признали виновной в 47 эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.
Суд установил, что женщина как самозанятая арендовала точку продаж сим-карт. С помощью телефона и компьютера, получив доступ к защищенной информации, она регистрировала абонентов без их личного присутствия. Астраханка обходила системы безопасности, оформляла сим-карты на имена ничего не подозревающих людей и меняла данные в базе оператора. Затем она продавала эти карты неизвестным лицам.
Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил ей штраф 300 тыс. руб.