В Октябрьском проводят проверку по факту гибели ребенка из-за пожара
Следственный отдел по Октябрьскому СКР по Башкирии организовал доследственную проверку по факту гибели малолетнего мальчика во время пожара в частном доме.
По предварительным данным, днем 17 ноября загорелся двухэтажный деревянный дом. Пожарные эвакуировали ребенка из задымленного помещения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался.
Следственно-оперативная группа устанавливает причины пожара и обстоятельства гибели ребенка. По результатам проверки примут процессуальное решение.