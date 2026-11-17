По версии следствия, в июле 2026 года организатор преступной группы позвонил пожилой женщине и предложил «обезопасить» накопления. Обвиняемая выполняла роль курьера, она получила от потерпевшей более 4,6 млн руб. и передала их соучастникам, оставив себе часть вознаграждения.