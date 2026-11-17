В Саратове будут судить помощницу телефонных мошенников
Они обманули пенсионерку на 4,6 млн рублей
Волжский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении 52-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, в июле 2026 года организатор преступной группы позвонил пожилой женщине и предложил «обезопасить» накопления. Обвиняемая выполняла роль курьера, она получила от потерпевшей более 4,6 млн руб. и передала их соучастникам, оставив себе часть вознаграждения.
По данным картотеки суда, речь идет о Наталии Подолян, чье дело поступило 5 ноября. В отношении остальных участников группы материалы выделены в отдельное производство.