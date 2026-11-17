Жителя Ярославля осудили на шесть лет за попытку сбыта наркотиков
Красноперекопский райсуд Ярославля приговорил 23-летнего местного жителя к шести годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
По материалам дела, в августе 2026 года молодой человек по указанию другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, забрал из тайника в Липецкой области 996,87 г синтетического наркотика. Он намеревался доставить вещество в Ярославскую область и сбыть бесконтактным способом.
Довести преступление до конца мужчина не смог: его задержали во время оперативного мероприятия, наркотик изъяли из незаконного оборота.
Суд признал ярославца виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Приговор вступил в законную силу.