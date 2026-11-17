По материалам дела, в августе 2026 года молодой человек по указанию другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, забрал из тайника в Липецкой области 996,87 г синтетического наркотика. Он намеревался доставить вещество в Ярославскую область и сбыть бесконтактным способом.