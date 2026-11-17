Белокатайский межрайонный суд приговорил 51-летнего жителя Мечетлинского района к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. Он признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 223 УК РФ).