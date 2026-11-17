Начальника ветстанции Астрахани Бисенова подозревают в фиктивном найме водителя
Начальника ветеринарной станции Астрахани Мирона Бисенова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст.285 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального СКР.
Дело ведут следователи Советского района Астрахани. По версии силовиков, господин Бисенов устроил местного жителя водителем. С мая по сентябрь он фактически не работал, но получал зарплату и другие выплаты.
Ущерб ветстанции оценили более чем в 113 тыс. руб. Подозреваемого вычислили сотрудники областных СУ СКР с УФСБ. Расследование продолжается.