Ночная атака БПЛА затронула Самарскую и Ульяновскую области
Над регионами РФ сбит 1441 беспилотник
Самарская и Ульяновская области оказались в числе регионов РФ, которые подверглись атаке БПЛА минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Всего за этот период дежурные силы ПВО уничтожили 1441 украинский беспилотник самолетного типа над регионами РФ. Кроме Самарской и Ульяновской областей, атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская и Липецкая области.
Также БПЛА удалось уничтожить над Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, дроны были перехвачены над территорией Московского региона, республик Башкортостан и Крым, Краснодарского края и акваториями Азовского и Черного морей.