Также БПЛА удалось уничтожить над Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, дроны были перехвачены над территорией Московского региона, республик Башкортостан и Крым, Краснодарского края и акваториями Азовского и Черного морей.