Глава СКР хочет знать, почему не расселяют аварийный дом в Волгограде
Жителям улицы Северный городок уже восемь лет обещают переезд
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу жителей Волгограда. Подробности сообщил инфоцентр ведомства.
Видеообращение жителей дома на ул. Северный городок опубликовали местные СМИ. Жильцы рассказали, что ждут расселения из аварийного здания больше восьми лет — власти неоднократно переносили сроки. Некоторые волгоградцы съехали в общежитие, часть остается в аварийном доме.
«Заявители сообщают, что в стенах здания появились трещины, кровля протекает, а отопление в доме включили с задержкой. По их словам, управляющая компания необходимых мер не принимает», — говорится в сообщении.
По факту нарушений волгоградские следователи завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад об установленных обстоятельствах от руководителя регионального следственного управления Василия Семенова.