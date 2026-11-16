Гостиный двор на Кутякова в Саратове повторно выставили на торги за рубль
Предыдущий аукцион не состоялся
Комитет по управлению имуществом Саратова ищет инвестора для реставрации Гостиного двора на ул. Кутякова, 12. Здание 1881 года постройки передадут в собственность при условии обязательного выполнения восстановительных работ. Торги откроют 17 ноября, это уже вторая попытка сдать объект за 1 руб. Ранее начальная цена составляла 17,6 млн руб.
Победитель получит помещение площадью более 2 тыс. кв. м и право аренды земельного участка. Предыдущие торги по этому объекту завершились 11 ноября и были признаны несостоявшимися, поскольку на участие не поступило ни одной заявки.
Внутренние площади подходят под деловой центр, ресторанный комплекс, бутик-отель или культурное пространство. Заявки на аукцион принимают до 14 декабря. В областном мининвесте отмечали, что Гостиный двор может стать площадкой для новых проектов.
Здание на Кутякова, 12 — бывшая усадьба купца Василия Баринова, мецената и потомственного почетного гражданина Саратова. Это памятник культуры муниципального значения конца XIX века. В 2019 году дом признали аварийным и расселили, хотя в отдельных квартирах жильцы оставались до 2020-го. В конце 2022 года администрация Саратова решила изъять здание вместе с землей и начала готовить инвестпаспорт для привлечения частных вложений.