Здание на Кутякова, 12 — бывшая усадьба купца Василия Баринова, мецената и потомственного почетного гражданина Саратова. Это памятник культуры муниципального значения конца XIX века. В 2019 году дом признали аварийным и расселили, хотя в отдельных квартирах жильцы оставались до 2020-го. В конце 2022 года администрация Саратова решила изъять здание вместе с землей и начала готовить инвестпаспорт для привлечения частных вложений.