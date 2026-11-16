Семерых уральцев будут судить за похищение 12 бойцов СВО
В Свердловской области перед судом предстанут семь мужчин, обвиняемых в похищении 12 участников специальной военной операции (СВО) и вымогательстве у них социальных выплат. Общая сумма похищенных средств составила 5 млн руб., сообщили в региональном управлении СКР.
Следствием установлено, что обвиняемые разработали преступную схему для хищения денежных выплат, полагающихся участникам СВО. В этих целях с июля по октябрь 2025 года фигуранты похитили 12 мужчин и, применяя к ним физическое и психологическое насилие, потребовали передать им деньги, полученные после заключения военных контрактов.
Деньги обвиняемые снимали с банковских карт потерпевших. Кроме того, лидер группы похитил у некоторых потерпевших мобильные телефоны.
Противоправную деятельность группы выявили сотрудники полиции. По ходатайству следствия обвиняемых заключили под стражу, а на их жилые дома, помещения и земельные участки наложили арест.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения в похищении (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), вымогательстве (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).