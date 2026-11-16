Семерых уральцев будут судить за похищение 12 бойцов СВО

Следствием установлено, что обвиняемые разработали преступную схему для хищения денежных выплат, полагающихся участникам СВО. В этих целях с июля по октябрь 2025 года фигуранты похитили 12 мужчин и, применяя к ним физическое и психологическое насилие, потребовали передать им деньги, полученные после заключения военных контрактов.