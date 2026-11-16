Мосбиржа оспаривает санкции ЕС с точки зрения нехватки доказательств
Стали известны доводы Мосбиржи, которыми она обосновывает свои требования к Совету ЕС об исключении ее из санкционного списка. Биржа указывает на недостаток доказательств у европейских властей и слабую обоснованность их действий, а также на нарушение процедуры принятия санкций. По мнению юристов, на перспективах этого дела может негативно отразиться недавний отказ Суда ЕС по похожему спору, инициированному входящим в группу Мосбиржи Национальным расчетным депозитарием (НРД).
16 ноября в Официальном журнале ЕС опубликовали выдержки из иска Мосбиржи, поданного 5 октября. Ранее подробности требований биржи не раскрывались. Организация оспаривает решение Совета ЕС от 23 июля 2026 года о включении ее в санкционные списки. Вместе с Мосбиржей тогда под ограничения попали более чем 90 финансовых организаций. Ранее санкции против биржи уже ввели власти США и Великобритании (в июне 2024 года), а также Канады (в июне 2026-го). “Ъ” обратился к Мосбирже за комментариями.
Поданный в Суд ЕС иск, судя по опубликованному документу, содержит четыре основных довода.