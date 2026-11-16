Мосбиржа оспаривает санкции ЕС с точки зрения нехватки доказательств

16 ноября в Официальном журнале ЕС опубликовали выдержки из иска Мосбиржи, поданного 5 октября. Ранее подробности требований биржи не раскрывались. Организация оспаривает решение Совета ЕС от 23 июля 2026 года о включении ее в санкционные списки. Вместе с Мосбиржей тогда под ограничения попали более чем 90 финансовых организаций. Ранее санкции против биржи уже ввели власти США и Великобритании (в июне 2024 года), а также Канады (в июне 2026-го). “Ъ” обратился к Мосбирже за комментариями.