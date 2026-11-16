В Госдуме отклонили законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград
Его сочли слишком затратным
Комитет Госдумы по обороне признал противоречащим Конституции РФ законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград. Документ отклонили и вернули автору.
Законопроект внесла 19 октября депутат от КПРФ Анжелика Глазкова, представляющая Алтайский край. Документ предполагал принять закон о статусе городов-героев и закрепить за ними названия, которые они носили в годы Великой Отечественной войны.
Идею переименования раскритиковали в Общественной палате России. Там заявили, что она повлечет немалые расходы. Правовое управление Госдумы также обратило внимание на отсутствие в документе источников финансирования переименования — расходы могли потребоваться на изготовление новых штампов, бланков, печатей и вывесок для федеральных органов власти.
Юристы отметили, что законопроекты, касающиеся расходов федерального бюджета, по Конституции должны вноситься с заключением правительства. Поскольку этого требования не выполнили, документ не соответствует регламенту Госдумы.