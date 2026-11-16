Идею переименования раскритиковали в Общественной палате России. Там заявили, что она повлечет немалые расходы. Правовое управление Госдумы также обратило внимание на отсутствие в документе источников финансирования переименования — расходы могли потребоваться на изготовление новых штампов, бланков, печатей и вывесок для федеральных органов власти.