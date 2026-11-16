Закрытый клуб собрал потерпевших
В Екатеринбурге начали судить блогера, обвиняемую в 1017 эпизодах мошенничества
В Екатеринбурге начали рассмотрение по существу дела блогера Екатерины Улановой и ее мужа Алексея Уланова, которым вменяют 1017 эпизодов мошенничества в организованной группе. Как следует из обвинительного заключения, Екатерина Уланова размещала в своих соцсетях объявления о продаже товаров и сертификатов, которые на самом деле не могла доставить. Помимо этого, она продавала участие в закрытом клубе, где учила заработку, а его участникам обещала дорогие подарки. Пострадавшими по делу проходят 247 человек, общая сумма ущерба превышает 130 млн руб. Обвиняемые и их защита заявили ходатайства о возвращении дела в прокуратуру и переносе его в другой районный суд.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело в отношении блогера Екатерины Улановой, которая обвиняется в более чем тысяче эпизодов мошенничества организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), четырех эпизодах мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), 760 эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба или группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ее мужу, Алексею Уланову, также вменяют 1017 эпизодов мошенничества организованной группой.
На судебном заседании 16 ноября представитель прокуратуры начал зачитывать обвинение. Из него следует, что в своем Instagram-аккаунте (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и в Telegram-канале блогер размещала предложения о покупке сертификатов на нишевую парфюмерию, морепродукты, а также сертификатов на покупку товаров в магазинах известных сетей.
Помимо этого, обвиняемая, по версии следствия, продавала подписку на косметику из собственного магазина — стоимость подписки составляла 6 тыс. руб. в месяц. Заказав подписку за 6 тыс. руб., клиенты могли приобрести товары на 15 тыс. руб. из магазина блогера. При этом на самом деле, как утверждает следствие, таких сертификатов не было, а полученные за них деньги обвиняемая присваивала и тратила.
В социальных сетях также размещали объявления о продаже стайлеров, телефонов, компьютеров, мотобайков, бытовой химии. Технику можно было купить в рассрочку. Как утверждают потерпевшие, многие товары стоили дешевле, чем в других магазинах, а многие было сложно заказать из-за границы самим. При этом, по утверждению обвинения, товары были у блогера в ограниченном количестве, поэтому доставить их всем покупателям она на самом деле не могла.
По данным обвинения, клиенты переводили деньги на счета самой Екатерины Улановой, также для перевода средств использовали счета, открытые на имя ее мужа и третьих лиц.
Как рассказали потерпевшие (в деле фигурируют 247 пострадавших), Екатерина Уланова сначала продавала нишевую парфюмерию, и заказы приходили в срок, поэтому у покупателей она вызывала доверие.
У компании был офис, который находился в БЦ «Высоцкий», а часть подписчиков приходила туда на день рождения «Уланова Бюро» и лично знакомилась с парой. Когда с поставками начались проблемы, сначала блогер ссылалась на проблемы с курьерской службой, а потом переставала выходить на связь.
Помимо продажи товаров, у блогера, как следует из обвинения, также был закрытый «элитный клуб» для женщин, где проходило «обучение тактикам, навыкам и стратегиям получения высокого материального дохода». Участие в нем стоило около 50 тыс. руб., а вступившим обещали дорогостоящие подарки. По утверждению потерпевших, часть участников клуба действительно получала дорогие подарки. Некоторые подписчики брали кредиты ради членства в клубе, другие, как утверждают представители потерпевших, вступили туда специально, чтобы узнавать о поставках задерживающихся товаров.
Заказы, которые не были доставлены, в основном пришлись на период 2021-2023 годов. 1 декабря 2023 года блогер была задержана, однако преступления, по утверждению следствия, продолжала совершать до апреля 2025 года.
Общая сумма ущерба превышает 130 млн руб.
Подсудимые на заседании заявили ходатайства о возвращении дела прокурору. По заявлению их защитников, в деле некоторые эпизоды фигурируют дважды, один из номеров эпизодов пропущен, не совпадают даты открытия счетов и период совершения преступлений. Помимо этого, Алексей Уланов попросил перенести дело по подсудности в Орджоникидзевский район — это место проживания последней потерпевшей по делу. По словам обвиняемого, дело ничего не связывает с Верх-Исетским районным судом, куда оно было передано.
Суд решил рассмотреть ходатайства после чтения обвинительного заключения. Его продолжат зачитывать на следующем заседании 11 января.
Арест Екатерине Улановой продлили до 14 марта — сейчас она находится в СИЗО, поскольку раньше нарушила условия содержания под домашним арестом.