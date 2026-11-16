Закрытый клуб собрал потерпевших

В Екатеринбурге начали рассмотрение по существу дела блогера Екатерины Улановой и ее мужа Алексея Уланова, которым вменяют 1017 эпизодов мошенничества в организованной группе. Как следует из обвинительного заключения, Екатерина Уланова размещала в своих соцсетях объявления о продаже товаров и сертификатов, которые на самом деле не могла доставить. Помимо этого, она продавала участие в закрытом клубе, где учила заработку, а его участникам обещала дорогие подарки. Пострадавшими по делу проходят 247 человек, общая сумма ущерба превышает 130 млн руб. Обвиняемые и их защита заявили ходатайства о возвращении дела в прокуратуру и переносе его в другой районный суд.