В Югре опровергли информацию о сокращении 30% сотрудников природных парков
Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) опровергли информацию о сокращении 30% сотрудников природных парков в рамках реорганизации учреждений. Об этом говорится в сообщении департамента недропользования и природных ресурсов региона.
Ранее в соцсетях распространилась информация о реорганизации природных парков Югры. Авторы публикаций выразили опасения, что изменения могут негативно сказаться на работе особо охраняемых природных территорий, и потребовали от властей объяснить экономическую целесообразность объединения учреждений.
В департаменте пояснили, что функции бюджетного учреждения природного парка «Самаровский чугас» и других ООПТ регионального значения передадут «Объединенной дирекции ООПТ Югры». Реорганизация направлена на централизацию управления.
При этом в департаменте заявили, что природные парки «Самаровский чугас», «Нумто», «Сибирские увалы» и «Кондинские озера» сохранят границы, инфраструктуру и научную базу. Также продолжат работу инспекторский и научно-просветительский составы.
«Информация о сокращении 30% сотрудников не соответствует действительности. Оптимизация коснется исключительно административно-хозяйственного и вспомогательного персонала с дублирующим функционалом»,— заявили в департаменте.
Отмечается, что эколого-просветительский центр с вольерным содержанием животных в селе Шапша продолжит работу в штатном режиме.
В ведомстве добавили, что все организационно-штатные изменения проводят в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 17 ноября пройдет встреча руководства департамента с коллективом «Самаровского чугаса» для разъяснения этапов реорганизации.