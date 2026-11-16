В Волгоградской области хотят поднять стоимость патентов для предпринимателей
Власти объясняют это ростом доходов ИП и увеличением страховых взносов
Волгоградская область готовится повысить стоимость патентов для индивидуальных предпринимателей. Региональные власти внесли в областную думу законопроект об увеличении размеров потенциально возможного годового дохода (ПВГД), от которого рассчитывается налог по патентной системе налогообложения, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Основной причиной называется рост доходов самих предпринимателей и увеличение фиксированных страховых взносов. Согласно документу, доходы ИП от продажи товаров, работ и услуг с 2023 по 2025 год выросли в 1,6 раза — с 310,3 млрд до 494,6 млрд руб. При этом страховые взносы (пенсия, ОМС), которые можно вычитать из стоимости патента, продолжают расти: с 49,5 тыс. руб. в 2024 году до 61,1 тыс. в 2027-м.
Также Волгоград и Волжский предлагают объединить в одну группу для патентов. Авторы законопроекта аргументировали свое предложение тем, что Волжский является частью волгоградской агломерации, а население города-спутника превышает 5% от общего числа жителей облцентра.