Универсамное решение

Универсам «Семья» на ул. Борчанинова, 13, подвергнется реновации. Новый собственник объекта — ГК «Ноден», которая приобрела актив у бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова в прошлом году, планирует капремонт объекта в следующем году. Компания уже подготовила концепцию будущего торгового центра: он будет оформлен в советской тематике. Новая концепция предусматривает строительство детской игровой зоны, уличной зоны для взрослых, замену входных групп и обновление витражных конструкций. Эксперты считают, что здание универсама давно устарело и обновление ему необходимо. По их мнению, данная локация имеет спрос у населения и большие перспективы на дальнейшее развитие.

