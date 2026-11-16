Универсамное решение
Новый собственник одного из старейших ТЦ в Перми планирует его капремонт
Универсам «Семья» на ул. Борчанинова, 13, подвергнется реновации. Новый собственник объекта — ГК «Ноден», которая приобрела актив у бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова в прошлом году, планирует капремонт объекта в следующем году. Компания уже подготовила концепцию будущего торгового центра: он будет оформлен в советской тематике. Новая концепция предусматривает строительство детской игровой зоны, уличной зоны для взрослых, замену входных групп и обновление витражных конструкций. Эксперты считают, что здание универсама давно устарело и обновление ему необходимо. По их мнению, данная локация имеет спрос у населения и большие перспективы на дальнейшее развитие.
О планах по реновации ТЦ «Универсам» по ул. Борчанинова, 13, сообщил собственник ТЦ — группа компаний «Ноден», которая приобрела объект в прошлом году. Цель реновации — повысить привлекательность объекта для арендаторов и посетителей. Как пояснил директор ГК «Ноден» Станислав Господаров, над новой концепцией работало архитектурное бюро «Соль».
В планах компании — изменение оформления фасадов, замена входных групп и обновление витражных конструкций. Визуальное оформление обновленного универсама будет выполнено с отсылкой к советской стилистике. Кроме того, планируется задействовать ранее не использованные площади перед торговым объектом. Здесь будут обустроены ярмарочные павильоны в виде тетрапаков, детская игровая зона, появится уличная зона отдыха, летнее кафе и крытая терраса. По задумке архитекторов, площадь перед универсамом должна стать новой точкой притяжения для жителей района.
Как рассказал Станислав Господаров, до конца этого года планируется определиться с генподрядчиком строительства. Старт работ намечен на середину следующего года. Завершить реновацию компания планирует к ноябрю 2027 года. Инвестиции в проект в компании не раскрывают. По данным «Ъ-Прикамье», обновленная концепция универсама была одобрена краевыми властями.
Трехэтажный магазин «Универсам» по ул. Борчанинова, 13 (в том числе цокольный этаж), построенный в 1982 году, имеет площадь 8,9 тыс. кв. м. Первый этаж занимает гипермаркет «Лента». На цокольном этаже размещаются несколько арендаторов, в том числе сеть «Галамарт», «Магнит-косметик» и другие. Согласно публичной кадастровой карте, здание расположено на земельном участке 10,9 тыс. кв. м, предназначенном для магазинов, торговых комплексов, объектов бытового обслуживания населения.
До 2025 года актив принадлежал компании Adreco из ОАЭ, владеющей недвижимостью бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. Осенью 2025 года стало известно о том, что торговый центр выкупила группа компаний «Ноден», принадлежащая пермскому бизнесмену Дмитрию Вдовину. Специалисты оценивали сумму сделки в 600 млн руб.
Эксперты отмечают назревшую необходимость обновления торгового центра. «Сегодняшний облик магазина, конечно, не отвечает современным требованиям ни внешне, ни внутренним наполнением, поэтому нуждается в реновации»,— считает руководитель АН «Респект» Алексей Ананьев. Он добавил, что, несмотря на устаревший формат, посещаемость универсама остается довольно высокой. Это связано с удачной локацией объекта, хорошей транспортной доступностью, наличием парковок и устойчивого потока жителей близлежащих домов.
Господин Ананьев подчеркнул, что в ближайшие годы этот район будет активно развиваться в связи с новыми проектами строительства жилищных комплексов. «Вокруг появятся дома бизнес-класса, жителям которых будет необходим современный торговый центр»,— полагает он. Эксперт также обратил внимание, что современные торговые центры перестают быть исключительно местом покупок, а становятся центрами притяжения. Поэтому обновленный объект должен иметь зоны отдыха и места для детей, что повысит его привлекательность.
Гендиректор УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова считает концепцию обновления универсама логичной, отмечая, что это может привлечь в магазин новых арендаторов и улучшить финансовые показатели объекта. «Объект давно требует модернизации, и новый собственник, инвестируя в его обновление, однозначно смотрит на перспективу. Понятно, что вложения не окупятся сразу, но это позволит как минимум сохранить объект и улучшить его привлекательность для арендаторов и посетителей»,— уверена госпожа Денисова.