Московская компания обновит сайт правительства Воронежской области за 34 млн
Министерство цифрового развития Воронежской области подвело итоги двух электронных конкурсов по развитию и техническому сопровождению интернет-портала региона. Оба контракта заключены с единственным участником по начальным ценам — московским ООО «Эдвансед трансформейшн консалтинг». Стоимость работ по двум соглашениям составила 33,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Первый контракт — на техническое сопровождение правительственного портала и подсистемы автоматизации государственных и муниципальных услуг — подписали в октябре 2026 года. Его стоимость составила 22 млн руб. По нему исполнитель обеспечивает круглосуточный мониторинг сервисов, поддержку пользователей второго и третьего уровней, регламентные и ремонтно-восстановительные работы, обеспечение информационной безопасности, а также настройку взаимодействия с «Госуслугами», системами «Госключ» и межведомственного электронного взаимодействия. Срок выполнения работ по нему определен до 17 ноября.
Второй контракт — на развитие и технологическую модернизацию портала govvrn.ru — стороны заключили в ноябре на сумму 11,9 млн руб. В рамках соглашения подрядчик должен до 11 декабря 2026 года выполнить комплекс работ по масштабированию системы. В частности, компании предстоит обновить платформу портала на отечественной операционной системе Astra Linux и модернизировать раздел вакансий правительства с личным кабинетом соискателя. Также разработчики запустят сервис оценки регулирующего воздействия для минэкономразвития и новые электронные услуги по аварийному жилью и техническому присоединению к сетям.
Финансирование осуществляется за счет бюджета Воронежской области.
По данным Rusprofile, ООО «Эдвансед трансформейшн консалтинг» зарегистрировано в Москве в январе 2009 года для разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором выступает Иван Матяш. Единственным учредителем числится столичное АО «Группа эйти» (структура АО «Атомэнергопром», входящего в госкорпорацию «Росатом»). В 2021 году выручка компании составила 5,1 млрд руб., а чистая прибыль — 85 млн руб. Более свежие финансовые показатели в открытых источниках не раскрываются.
Компания регулярно сотрудничает с региональными властями. Согласно Rusprofile, в октябре 2025 года воронежское министерство цифрового развития уже заключало с «Эдвансед трансформейшн консалтинг» контракт на развитие портала govvrn.ru стоимостью 23 млн руб. Тогда контракт также подписали по начальной цене с единственным участником закупки.