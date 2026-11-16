Московская компания обновит сайт правительства Воронежской области за 34 млн

Второй контракт — на развитие и технологическую модернизацию портала govvrn.ru — стороны заключили в ноябре на сумму 11,9 млн руб. В рамках соглашения подрядчик должен до 11 декабря 2026 года выполнить комплекс работ по масштабированию системы. В частности, компании предстоит обновить платформу портала на отечественной операционной системе Astra Linux и модернизировать раздел вакансий правительства с личным кабинетом соискателя. Также разработчики запустят сервис оценки регулирующего воздействия для минэкономразвития и новые электронные услуги по аварийному жилью и техническому присоединению к сетям.