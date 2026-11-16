Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 17 ноября

Австралийский доллар55,7714
Английский фунт109,1004
Белорусский рубль27,5259
Гонконгский доллар*10,5141
Дирхам ОАЭ22,4682
Доллар США82,5143
Евро91,1948
Индийская рупия**87,6731
Казахстанский тенге**18,5718
Канадский доллар57,8763
Китайский юань12,3472
СДР111,1624
Сингапурский доллар64,0490
Турецкая лира*16,4247
Украинская гривна*18,1640
Шведская крона*82,1020
Швейцарский франк98,1729
Японская иена**51,6198

*За 10. **За 100.