Официальные курсы валют ЦБ на 17 ноября
|Австралийский доллар
|55,7714
|Английский фунт
|109,1004
|Белорусский рубль
|27,5259
|Гонконгский доллар*
|10,5141
|Дирхам ОАЭ
|22,4682
|Доллар США
|82,5143
|Евро
|91,1948
|Индийская рупия**
|87,6731
|Казахстанский тенге**
|18,5718
|Канадский доллар
|57,8763
|Китайский юань
|12,3472
|СДР
|111,1624
|Сингапурский доллар
|64,0490
|Турецкая лира*
|16,4247
|Украинская гривна*
|18,1640
|Шведская крона*
|82,1020
|Швейцарский франк
|98,1729
|Японская иена**
|51,6198
*За 10. **За 100.