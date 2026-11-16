Белгородский комбинат «КМАруда» требует со столичного подрядчика 87 млн рублей
Компании встречались в суде уже дважды. Последний раз, в феврале 2025 года, «КМАруда» потребовало взыскать со столичной фирмы 227 млн руб. — стоимость невозвращенного давальческого материала (материалы, которые заказчик передает подрядчику для переработки.— «Ъ-Черноземье). Иск был принят к производству, но его рассмотрение до сих пор не завершено. Следующее заседание суда по делу назначено на 8 декабря.
В декабре 2024 года комбинат подавал к «Земтек Майнинг» иск на 482 тыс. руб. Речь шла о взыскании задолженности по оплате услуг спецтехники с экипажем. Соответствующий договор был заключен в ноябре 2023 года. Спор также продолжает рассматриваться белгородским арбитражем. Последнее заседание по делу прошло 1 октября, дата нового пока не назначалась.
Столичный подрядчик с октября 2025 года находится в процессе банкротства. Тогда в его отношении по иску Альфа-Банка было введено наблюдение (первая стадия банкротства). Сумма требований банка превышает 2,7 млрд руб.
ООО «Земтек Майнинг» зарегистрировано в Москве в 2000 году. Основной вид деятельности — предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых. Уставный капитал — 10 млн руб. Учредителями являются столичные АО «Компания Алиот» и АО «ГМП», чьи владельцы не раскрываются. В 2025 году выручка «Земтек Майнинг» составила 4,7 млрд руб., сократившись на 64%. Чистый убыток вырос в 73 раза — до 5,5 млрд руб.
АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Губкине Белгородской области в 1996 году. Основной вид деятельности — добыча железных руд подземным способом. Уставный капитал — 64,2 тыс. руб. Учредителем является кемеровское ПАО «Кокс», чьи владельцы также не раскрываются. В 2021 году выручка комбината составляла 16 млрд руб., чистая прибыль — 6,7 млрд руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались. Управляет предприятием ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг».