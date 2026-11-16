Белгородский комбинат «КМАруда» требует со столичного подрядчика 87 млн рублей

Компании встречались в суде уже дважды. Последний раз, в феврале 2025 года, «КМАруда» потребовало взыскать со столичной фирмы 227 млн руб. — стоимость невозвращенного давальческого материала (материалы, которые заказчик передает подрядчику для переработки.— «Ъ-Черноземье). Иск был принят к производству, но его рассмотрение до сих пор не завершено. Следующее заседание суда по делу назначено на 8 декабря.

В декабре 2024 года комбинат подавал к «Земтек Майнинг» иск на 482 тыс. руб. Речь шла о взыскании задолженности по оплате услуг спецтехники с экипажем. Соответствующий договор был заключен в ноябре 2023 года. Спор также продолжает рассматриваться белгородским арбитражем. Последнее заседание по делу прошло 1 октября, дата нового пока не назначалась.