В Тутаеве продлили работу парома через Волгу
Грузопассажирский паром СП-44 между берегами Волги в Тутаеве возобновит работу 16 ноября в 16:30. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
По прежнему расписанию паром должен был завершить сезон 15 ноября. Работу переправы продлили благодаря благоприятной погоде. Паром будет ходить по прежнему расписанию с 6:00 до 22:15. С левого берега он будет отправляться каждый час с 6:00 до 22:00, с правого — каждый час с 6:30 до 21:30, последний рейс — в 22:15.
«Планируется, что судно будет работать до установления ледостава на Волге. После переправа будет организована при помощи двух аэроглиссеров», — сообщил заместитель председателя правительства области — министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.
Пассажирский теплоход «Москва» продолжит ходить между берегами. Последние рейсы с правого берега запланированы на 21:00, с левого — на 21:15.