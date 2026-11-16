В Тутаеве продлили работу парома через Волгу

По прежнему расписанию паром должен был завершить сезон 15 ноября. Работу переправы продлили благодаря благоприятной погоде. Паром будет ходить по прежнему расписанию с 6:00 до 22:15. С левого берега он будет отправляться каждый час с 6:00 до 22:00, с правого — каждый час с 6:30 до 21:30, последний рейс — в 22:15.