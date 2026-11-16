Волгоградский губернатор предложил учредить День поисковика
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил установить в регионе День поисковика и учредить памятный знак для участников поискового движения. С такой инициативой он выступил 16 ноября на встрече с представителями поисковых организаций в музее-панораме «Сталинградская битва», приуроченной к 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, господин Бочаров также предложил учредить отдельную награду или почётное звание для наиболее опытных участников движения. Памятный знак планируется вручать не только волгоградцам, но и представителям других субъектов РФ, участвующим в поисковых работах на территории региона. Кроме того, губернатор анонсировал создание Центра поисковой работы на базе военно-патриотического центра «Юный ястреб». Реализация инициатив запланирована на 2027 год.
Поисковое движение Волгоградской области объединяет 86 отрядов численностью более 1,5 тыс. человек. С 2016 года в ходе экспедиций подняты останки 12,5 тыс. бойцов, установлены имена 236 защитников Отечества. В 2025 году в регионе были приняты законы об увековечении памяти погибших при защите Отечества и о памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.