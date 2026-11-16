Как сообщили в пресс-службе областной администрации, господин Бочаров также предложил учредить отдельную награду или почётное звание для наиболее опытных участников движения. Памятный знак планируется вручать не только волгоградцам, но и представителям других субъектов РФ, участвующим в поисковых работах на территории региона. Кроме того, губернатор анонсировал создание Центра поисковой работы на базе военно-патриотического центра «Юный ястреб». Реализация инициатив запланирована на 2027 год.