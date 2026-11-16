ЕС ввел санкции против «Контур. Банка» и «Первоуральскбанка»
Евросоюз включил в санкционный список екатеринбургский «Контур. Банк», «Первоуральскбанк», а также «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ). Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале ЕС. Всего санкционный список пополнили 12 физических лиц и 101 организация.
В обосновании санкций против «Первоуральскбанка» Евросоюз указал, что это региональный коммерческий банк, входящий в десятку крупнейших банков Уральского федерального округа.
Аналогичное обоснование приведено для «Контур. Банка». В документе отмечается, что он работает по универсальной лицензии ЦБ, входит в группу СКБ Контур и участвует в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля.
ЕЗ ОЦМ включили в реестр за аффинаж драгоценных металлов, выпуск каталитических систем, припоев и проволоки для внутреннего и зарубежного рынков.
Под ограничения также попал коммерческий банк «Агропромкредит». В документе указывается, что он находится под преимущественным контролем Российской Федерации в лице Росимущества. Также отмечается, что банк имеет лицензию ФСБ на осуществление деятельности в области криптографии и защиты информации.
Напомним, ранее «Агропромкредит» принадлежал уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. В ноябре 2025 года банк вместе с другими активами предпринимателей на общую сумму 40 млрд руб. был обращен в доход государства по иску Генпрокуратуры. В октябре 2026 года его акции за 1,4 млрд руб. приобрело ПАО «ЭсЭфАй».