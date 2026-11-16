ЕС ввел санкции против «Контур. Банка» и «Первоуральскбанка»

Под ограничения также попал коммерческий банк «Агропромкредит». В документе указывается, что он находится под преимущественным контролем Российской Федерации в лице Росимущества. Также отмечается, что банк имеет лицензию ФСБ на осуществление деятельности в области криптографии и защиты информации.