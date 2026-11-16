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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Прикамье

В Краснокамске произошло аварийное отключение водоснабжения

16 ноября в 17:48 в Краснокамске произошло аварийное отключение водоснабжения. Об этом сообщает РСЧС Пермского края. Восстановить водоснабжение планируют 17 ноября к 14:00.
Как указано в паблике Краснокамского округа «ВКонтакте», причиной стала авария на сетях водоснабжения. Временно прекращена подача воды в нескольких микрорайонах города, включая центр от ул. Маяковского до Гознака, а также микрорайоны Гознак, Кама, МЖК и К-Бор. «Подача воды будет возобновлена сразу после устранения аварии», — указано в сообщении.