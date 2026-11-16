В Краснокамске произошло аварийное отключение водоснабжения

Как указано в паблике Краснокамского округа «ВКонтакте», причиной стала авария на сетях водоснабжения. Временно прекращена подача воды в нескольких микрорайонах города, включая центр от ул. Маяковского до Гознака, а также микрорайоны Гознак, Кама, МЖК и К-Бор. «Подача воды будет возобновлена сразу после устранения аварии», — указано в сообщении.