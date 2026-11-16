Самарские археологи нашли 1,5 тыс. артефактов древнее бронзового века

Археологический отряд провел раскопки на площади 192 кв. м и обнаружил свыше 1,5 тыс. артефактов эпохи поздней бронзы, включая фрагменты керамической посуды с орнаментом и кости животных. Особый интерес представляют находки более ранних периодов: под слоем бронзового века были выявлены керамические изделия и кремневые орудия эпохи неолита. Радиоуглеродное датирование указывает на то, что территория была заселена в VII–VI тысячелетиях до нашей эры.