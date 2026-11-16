Удмуртия попала в середину рейтинга регионов по уровню ЗОЖ

При составлении рейтинга учитывали долю жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табака, заболеваемость алкоголизмом и наркоманией, количество преступлений в состоянии опьянения, а также долю работников, занятых на вредных и опасных производствах.