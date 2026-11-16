Удмуртия попала в середину рейтинга регионов по уровню ЗОЖ
Республика получила 49 баллов по итогам исследования за 2025 год
Удмуртия заняла 52-е место среди 85 регионов России в рейтинге приверженности населения здоровому образу жизни по итогам 2025 года. Республика получила 49 баллов из 100, следует из исследования «РИА Рейтинг».
При составлении рейтинга учитывали долю жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табака, заболеваемость алкоголизмом и наркоманией, количество преступлений в состоянии опьянения, а также долю работников, занятых на вредных и опасных производствах.
Лидерами рейтинга стали Дагестан, Чечня и Ингушетия. Москва заняла шестое место, Санкт-Петербург — седьмое. В конце списка оказались Забайкальский край, Еврейская автономная область и Магаданская область.