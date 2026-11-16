УБРиР увеличил убыток на 10,3% по итогам девяти месяцев 2026 года

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) нарастил чистый убыток по РСБУ на 10,3% в годовом выражении: с 2,8 млрд руб. по итогам сентября 2025 года до 3,14 млрд руб. в 2026 году. Одновременно с этим объем активов кредитной организации сократился с 286,3 млрд руб. и составил 218,1 млрд руб. на конец третьего квартала.