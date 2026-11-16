УБРиР увеличил убыток на 10,3% по итогам девяти месяцев 2026 года
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) нарастил чистый убыток по РСБУ на 10,3% в годовом выражении: с 2,8 млрд руб. по итогам сентября 2025 года до 3,14 млрд руб. в 2026 году. Одновременно с этим объем активов кредитной организации сократился с 286,3 млрд руб. и составил 218,1 млрд руб. на конец третьего квартала.
Чистые процентные доходы до вычета резервов составили 679,5 млн руб. против расходов в 1,3 млрд руб. в 2025 году. После формирования резервов на возможные потери расходы достигли 3,4 млрд руб., что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Комиссионные доходы УБРиР уменьшились на 16,9% и составили 3 млрд руб. Расходы по этой статье снизились на 19,9% — с 2 млрд руб. до 1,6 млрд руб. Собственные средства банка также показали отрицательную динамику, сократившись на 7,1% — с 23,5 млрд руб. до 21,8 млрд руб.
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, уменьшились на 26,2% — с 250,8 млрд руб. до 185 млрд руб.
По результатам третьего квартала 2026 года УБРиР занял 38-ю позицию в рейтинге «Интерфакс-100» по размеру активов среди российских банков.