Федор Апрелев стал новым руководителем ОЭЗ «Тольятти»
Новым руководителем особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» назначен Федор Апрелев. Информацию об этом подтвердили в минэкономразвития Самарской области.
До декабря 2025 года ОЭЗ «Тольятти» руководил Сергей Андреев, который был главой города в 2012 — 2017 году. После его увольнения на пост исполняющего обязанности гендиректора назначили Сергея Федорова. Функционер с ноября 2017 года по апрель 2018 года был директором Особой экономической зоны, пока не стал первым замом Сергея Андреева.
В настоящее время в ОЭЗ входят 43 компании-резидента. На территории Особой экономической зоны работают 25 предприятий. В числе прочего они производят медикаменты, стройматериалы, автозапчасти и продукты питания.