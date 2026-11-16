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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Волга

Федор Апрелев стал новым руководителем ОЭЗ «Тольятти»

Новым руководителем особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» назначен Федор Апрелев. Информацию об этом подтвердили в минэкономразвития Самарской области.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

До декабря 2025 года ОЭЗ «Тольятти» руководил Сергей Андреев, который был главой города в 2012 — 2017 году. После его увольнения на пост исполняющего обязанности гендиректора назначили Сергея Федорова. Функционер с ноября 2017 года по апрель 2018 года был директором Особой экономической зоны, пока не стал первым замом Сергея Андреева.
В настоящее время в ОЭЗ входят 43 компании-резидента. На территории Особой экономической зоны работают 25 предприятий. В числе прочего они производят медикаменты, стройматериалы, автозапчасти и продукты питания.

Авторы

  • Андрей Сазонов