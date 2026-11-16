Федор Апрелев стал новым руководителем ОЭЗ «Тольятти»

До декабря 2025 года ОЭЗ «Тольятти» руководил Сергей Андреев, который был главой города в 2012 — 2017 году. После его увольнения на пост исполняющего обязанности гендиректора назначили Сергея Федорова. Функционер с ноября 2017 года по апрель 2018 года был директором Особой экономической зоны, пока не стал первым замом Сергея Андреева.