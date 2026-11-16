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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Башкортостан

«Газпром нефтехим Салават» попал под санкции ЕС

ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) оказалось в числе 101 юридического лица, в отношении которых Совет Европы ввел санкции. Список опубликован на сайте Европейского союза (ЕС).

Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

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В пояснениях говорится, что санкции против ГНС связаны с тем, что энергетический сектор и нефтяная отрасль являются источником доходов для правительства России, а предприятие ведет деятельность в секторе экономики, являющемся важным источником поступлений в бюджет.
В пресс-релизе Совета Европы говорится, что у лиц, включенных в санкционный список, замораживаются активы.
«Газпром нефтехим Салават» впервые попадает в санкционный список ЕС. В июле 2023 года 10-летние ограничения в отношении предприятия ввела Украина.

Авторы

  • Идэль Гумеров