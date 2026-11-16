«Газпром нефтехим Салават» попал под санкции ЕС
ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) оказалось в числе 101 юридического лица, в отношении которых Совет Европы ввел санкции. Список опубликован на сайте Европейского союза (ЕС).
В пояснениях говорится, что санкции против ГНС связаны с тем, что энергетический сектор и нефтяная отрасль являются источником доходов для правительства России, а предприятие ведет деятельность в секторе экономики, являющемся важным источником поступлений в бюджет.
В пресс-релизе Совета Европы говорится, что у лиц, включенных в санкционный список, замораживаются активы.
«Газпром нефтехим Салават» впервые попадает в санкционный список ЕС. В июле 2023 года 10-летние ограничения в отношении предприятия ввела Украина.