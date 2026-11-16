АСВ обжаловало аннуляцию спорных сделок банка «Воронеж» на 3,6 млрд рублей

В конце августа арбитраж продлил конкурсное производство «Воронежа» еще на шесть месяцев — начиная с 28 августа. Тогда же «Ъ-Черноземье» также сообщал, что за восемь лет конкурсного производства в отношении лишенного лицензии банка «Воронеж» ни одному из его кредиторов не выплатили ничего из долгов на более 4 млрд руб. В то же время расходы юристов на саму процедуру банкротства и сопутствующие расходы составили 355 млн руб.