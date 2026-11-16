АСВ обжаловало аннуляцию спорных сделок банка «Воронеж» на 3,6 млрд рублей
В Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила жалоба конкурсного управляющего обанкротившегося банка «Воронеж» — «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) — на решение Арбитражного суда Воронежской области, по которому ряд сделок «Воронежа» на общую сумму 3,65 млрд руб. был признан недействительным. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Подробности жалобы не приводятся. Суд пока не принял ее к производству. «Ъ-Черноземье» направил запрос пресс-службе АСВ с просьбой пояснить, в чем заключается суть поступившей жалобы.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», воронежский арбитраж постановил взыскать всю сумму аннулированных сделок в конкурсную массу «Воронежа». Также ответчику необходимо компенсировать расходы, которые понесло АСВ в процессе обращений в суд. В удовлетворении требований в отношении других контрагентов банка суд отказал.
В конце августа арбитраж продлил конкурсное производство «Воронежа» еще на шесть месяцев — начиная с 28 августа. Тогда же «Ъ-Черноземье» также сообщал, что за восемь лет конкурсного производства в отношении лишенного лицензии банка «Воронеж» ни одному из его кредиторов не выплатили ничего из долгов на более 4 млрд руб. В то же время расходы юристов на саму процедуру банкротства и сопутствующие расходы составили 355 млн руб.
В АСВ поясняли «Ъ-Черноземье», что отсутствие выплат кредиторам связано с «низким качеством активов». Речь шла о спорных операциях и сделках по выводу имущества.
Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года, указав на «схемные» операции с активами, их вывод и признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций. С октября 2018-го продолжается уголовное дело о предполагаемом хищении имущества, злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом, но предварительное следствие до сих пор не завершено.