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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

АСВ обжаловало аннуляцию спорных сделок банка «Воронеж» на 3,6 млрд рублей

В Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила жалоба конкурсного управляющего обанкротившегося банка «Воронеж» — «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) — на решение Арбитражного суда Воронежской области, по которому ряд сделок «Воронежа» на общую сумму 3,65 млрд руб. был признан недействительным. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Подробности жалобы не приводятся. Суд пока не принял ее к производству. «Ъ-Черноземье» направил запрос пресс-службе АСВ с просьбой пояснить, в чем заключается суть поступившей жалобы.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», воронежский арбитраж постановил взыскать всю сумму аннулированных сделок в конкурсную массу «Воронежа». Также ответчику необходимо компенсировать расходы, которые понесло АСВ в процессе обращений в суд. В удовлетворении требований в отношении других контрагентов банка суд отказал.
В конце августа арбитраж продлил конкурсное производство «Воронежа» еще на шесть месяцев — начиная с 28 августа. Тогда же «Ъ-Черноземье» также сообщал, что за восемь лет конкурсного производства в отношении лишенного лицензии банка «Воронеж» ни одному из его кредиторов не выплатили ничего из долгов на более 4 млрд руб. В то же время расходы юристов на саму процедуру банкротства и сопутствующие расходы составили 355 млн руб.
В АСВ поясняли «Ъ-Черноземье», что отсутствие выплат кредиторам связано с «низким качеством активов». Речь шла о спорных операциях и сделках по выводу имущества.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года, указав на «схемные» операции с активами, их вывод и признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций. С октября 2018-го продолжается уголовное дело о предполагаемом хищении имущества, злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом, но предварительное следствие до сих пор не завершено.

Подробнее о банкротстве банка — в материале «Ъ-Черноземье» «Кредиторы не догнали "Воронеж "».

Авторы

  • Егор Якимов