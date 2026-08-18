Суд аннулировал сделки обанкротившегося банка «Воронеж» на 3,6 млрд рублей

Арбитражный суд Воронежской области признал недействительными ряд сделок обанкротившегося банка «Воронеж» с его контрагентами по иску конкурсного управляющего должника — «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). Речь идет о сделках на общую сумму 3,65 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд постановил взыскать всю сумму в конкурсную массу «Воронежа». Также ответчику необходимо компенсировать расходы, которые понесло АСВ в процессе обращений в суд. В удовлетворении требований в отношении других контрагентов банка (каких именно — суд не пояснил) арбитраж отказал.

«Важным итогом разбирательства стала отмена ранее принятых судом обеспечительных мер (арестов) после вступления определения в законную силу»,— добавили в пресс-службе суда.

Согласно картотеке арбитражных дел, мотивировочная часть решения пока не опубликована. В конце прошлой недели воронежский арбитраж продлил конкурсное производство «Воронежа» еще на шесть месяцев — начиная с 28 августа.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что за восемь лет конкурсного производства в отношении лишенного лицензии банка «Воронеж» ни одному из его кредиторов не выплатили ничего из долгов на более 4 млрд руб. В то же время расходы юристов на саму процедуру банкротства и сопутствующие расходы составили 355 млн руб.

В АСВ поясняли «Ъ-Черноземье», что отсутствие выплат кредиторам связано с «низким качеством активов». Речь шла о спорных операциях и сделках по выводу имущества.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», АСВ с июня 2021 года требовало взыскать с экс-президента банка Олега Кисляка, бывшего первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой и экс-члена правления Светланы Струковой, а также с их экс-коллег Александра Хапирова и Рафиса Яхина 6,54 млрд руб. убытков. В октябре 2021-го суд наложил арест на квартиры и счета бенефициаров обанкротившегося банка, который те не смогли отменить.

Конкурсный управляющий банка полагает, что топ-менеджеры «Воронежа» выводили его активы, перечисляя деньги фиктивным компаниям, выдавая безнадежные ссуды физлицам и приобретая ценные бумаги по завышенной стоимости.

Однако в сентябре 2025 года воронежский арбитраж не согласился с этими выводами и отказался взыскивать часть убытков банка «Воронеж» с его бывших топ-менеджеров. АСВ пыталось обжаловать решение в апелляции, а затем в кассации, но безуспешно.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года, указав на «схемные» операции с активами, их вывод и признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций. С октября 2018-го продолжается уголовное дело о предполагаемом хищении имущества, злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом, но предварительное следствие до сих пор не завершено.

Подробнее о банкротстве банка — в материале «Ъ-Черноземье» «Кредиторы не догнали "Воронеж "».

Егор Якимов