Уфимский Институт нефтехимпереработки пытается избежать банкротства

АО «ИНХП» до 2018 года было государственным предприятием. Компания занимается научными изысканиями и разработками в сфере топливно-энергетического комплекса. В разные годы институт был подрядчиком «Башнефти», «Газпром нефтехим Салавата», «Роскосмоса», а также муниципальных учреждений. В последние годы ИНХП столкнулся с убытками: например, в 2025 году выручка компании составила около 15,9 млн руб. при убытках 316,5 млн руб.