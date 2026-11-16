Уфимский Институт нефтехимпереработки пытается избежать банкротства
Уфимское АО «Институт нефтехимпереработки» (5% акций принадлежит Башкирии, 95% — ООО «Башстройсервис») погасило более 3,1 млн руб. долга перед работниками и направило в ФНС проект мирового соглашения для прекращения дела о банкротстве, говорится в определении арбитражного суда Башкирии.
Дело о банкротстве ИНХП началось в сентябре прошлого года с заявления налоговой. Также с требованием признать компанию несостоятельной обратилось ООО «Ультрадизайн». Из материалов дела также следует, что ИНХП задолжал своим сотрудникам 13,8 млн руб., поэтому о намерении участвовать в процессе заявила и прокуратура.
На судебных заседаниях должник заявлял, что предпринял комплекс мер для получения дополнительного финансирования, сохранения кадрового и имущественного комплекса предприятия во избежание банкротства. Также ИНХП указывал, что сохранение его деятельности «имеет значение для сохранения научно-технического потенциала нефтехимической отрасли республики».
В августе институт погасил 1 млн руб. долга перед бюджетом. Налоговая подтвердила возможность заключения мирового соглашения. Поручителем по обязательствам ИНХП должно выступить ООО «Опытно-экспериментальное производство Институт нефтехимпереработки». Кроме того, прокуратура выразила согласие на заключение мирового соглашения в связи с частичным погашением задолженности перед работниками.
Следующее заседание в рамках дела о банкротстве состоится 7 декабря.
АО «ИНХП» до 2018 года было государственным предприятием. Компания занимается научными изысканиями и разработками в сфере топливно-энергетического комплекса. В разные годы институт был подрядчиком «Башнефти», «Газпром нефтехим Салавата», «Роскосмоса», а также муниципальных учреждений. В последние годы ИНХП столкнулся с убытками: например, в 2025 году выручка компании составила около 15,9 млн руб. при убытках 316,5 млн руб.