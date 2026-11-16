Памятник Ивану Грозному установят в Астраханском Кремле
Он не должен нести угрозы или восприниматься в милитаристском ключе
Российское военно-историческое общество (РВИО) обозначило предполагаемое место установки памятника Ивану Грозному в Астрахани. согласно положению о конкурсе на лучший архитектурно-художественный проект, монумент планируется разместить на главной аллее Астраханского кремля, напротив Троицкого собора, перед братской могилой борцов за установление советской власти. Высота памятника составит 9–10 м, стоимость не должна превысить 40 млн руб., источники финансирования не уточняются.
Конкурс стартовал 1 октября. Эскизные проекты принимаются до 1 декабря, итоги подведут 30 декабря. Участвовать могут профессиональные скульпторы, архитекторы и художники-монументалисты. Монумент приурочен к 470-летию присоединения Астраханского ханства к Русскому государству. На постаменте допускаются барельефы с образами казаков и стрельцов, материалы — бронза, чугун, гранит или мрамор. При этом, согласно техзаданию, памятник не должен нести угрозы или восприниматься в милитаристском ключе.
Площадку для монумента уже меняли. В сентябре 2025 года народное голосование, инициированное губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, определило сквер на Октябрьской площади напротив кремля: за него проголосовали 10 483 из примерно 20 тыс. участников. Затем место пересмотрели: установку в кремле предложил митрополит Астраханский и Камызякский Никон, напомнивший, что крепость закладывалась по указу Ивана IV; в ноябре 2025 года идею поддержали казаки. Сама инициатива прозвучала в 2024 году на президиуме Совета при президенте РФ по делам казачества под руководством помощника президента Дмитрия Миронова.
Первое голосование об установке памятника муниципальные власти провели еще в 2020 году, но его результаты обнародованы не были. Предстоит урегулировать и охранные вопросы. Кремль является памятником архитектуры федерального значения, размещение новых объектов на его территории строго регламентировано. Памятники Ивану Грозному уже открыты в Орле (2016), Александрове (2019) и Вологде (2025).