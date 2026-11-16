Памятник Ивану Грозному установят в Астраханском Кремле

Площадку для монумента уже меняли. В сентябре 2025 года народное голосование, инициированное губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, определило сквер на Октябрьской площади напротив кремля: за него проголосовали 10 483 из примерно 20 тыс. участников. Затем место пересмотрели: установку в кремле предложил митрополит Астраханский и Камызякский Никон, напомнивший, что крепость закладывалась по указу Ивана IV; в ноябре 2025 года идею поддержали казаки. Сама инициатива прозвучала в 2024 году на президиуме Совета при президенте РФ по делам казачества под руководством помощника президента Дмитрия Миронова.