Как развивается рынок личных фондов в России
По мере накопления семейного капитала все большее значение приобретают вопросы его передачи следующим поколениям. Как позаботиться о преемственности бизнеса и финансовом благополучии семьи на годы вперед? Особенно актуальными эти вопросы становятся, когда капитал включает в себя разные классы активов: бизнес, недвижимость и инвестиции. Одним из инструментов для решения этих задач могут стать личные фонды, рынок которых в России стремительно развивается. Как устроены личные фонды и для чего они создаются, рассказывает исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Саратове Роман Неретин.
Рынок набирает обороты
Институт личных фондов появился в российском законодательстве сравнительно недавно — в 2022 году, и довольно быстро занял свое место среди инструментов управления крупным частным капиталом.
О скорости развития говорит и статистика. Согласно совместному исследованию Лаборатории исследований рынка инвестиций УК «Альфа-Капитал» и Лаборатории исследований финансовых технологий НИУ ВШЭ, в конце 2022 года в России действовало всего четыре личных фонда. К осени 2026 года их число достигло 894.
Причины такого интереса во многом связаны с потребностью в долгосрочном управлении семейным капиталом, особенно на фоне ограничения доступа к иностранным юрисдикциям. Раньше состоятельные семьи преимущественно использовали зарубежные структуры, включая трасты и частные фонды.
При этом личные фонды уже постепенно выходят за пределы узкого круга владельцев крупнейших состояний. По данным исследования, среди фондов, раскрывших финансовую отчетность, наиболее многочисленную группу составляют структуры с активами от 100 до 500 млн рублей.
Капитал под единым управлением
Главная особенность личного фонда заключается в возможности заранее определить наследственную стратегию, а также выстроить долгосрочную систему владения и управления семейными активами. Например, предприниматель много лет развивал собственное дело. За это время у него появилась успешная компания, несколько объектов недвижимости и финансовые активы. При этом он хочет, чтобы бизнес продолжал работать после наступления негативного события в отношении основателя, имущество оставалось в семье, а доходы распределялись между близкими по заранее установленным правилам. Для решения таких задач и может использоваться личный фонд.
По своей сути это отдельное юридическое лицо, которому владелец передает часть имущества или весь капитал. Фонд создается при жизни учредителя и в дальнейшем управляет активами в соответствии с установленными им условиями. При этом сам учредитель определяет, кто будет получать доходы от имущества, в каком размере и при каких обстоятельствах.
Например, выплаты членам семьи могут зависеть от достижения определенного возраста, получения образования или других предусмотренных обстоятельств. Правила управления фондом можно выстроить на длительный срок и при необходимости корректировать при жизни учредителя, если такая возможность предусмотрена уставом.
Еще одна особенность связана с обособлением имущества. После передачи активы становятся собственностью фонда и юридически отделяются от личного имущества учредителя. Это помогает разграничивать семейный капитал и связанные с ним имущественные риски.
Для владельцев крупных состояний имеет значение и конфиденциальность. Информация об учредителях, о выгодоприобретателях и об условиях управления фондом закрыта для публичного доступа.
Какие активы передают в фонды
О том, для каких целей сегодня чаще всего используются личные фонды, можно судить по структуре находящихся в них активов.
Согласно исследованию, совокупный объем раскрытых активов 396 личных фондов по итогам 2025 года составил около 551 млрд рублей. Почти 70% этой суммы приходится на доли в бизнесе, еще около 19% — на ценные бумаги. Недвижимость и денежные средства занимают примерно по 4%.
Такая структура показывает, что сегодня личные фонды во многом востребованы именно среди владельцев бизнеса. Передача долей в компаниях фонду позволяет избежать дробления собственности между наследниками и обеспечить преемственность корпоративного управления.
Для семейных предприятий это особенно актуально. Нередко бизнес создается и развивается усилиями одного человека, а со временем в его деятельность вовлекаются дети и другие родственники. При этом интересы членов семьи могут различаться. Личный фонд позволяет учесть подобные обстоятельства. Например, управление компанией может осуществляться профессиональными менеджерами, тогда как члены семьи получают выплаты в соответствии с установленными правилами. Это дает возможность сохранить действующий бизнес и обеспечить участие наследников в его экономических результатах.
По мере развития рынка структура активов личных фондов может становиться более разнообразной.
Новый этап
Рост числа личных фондов постепенно повышает спрос на профессиональное управление. Ведь после создания фонда возникает целый комплекс задач: необходимо управлять активами, контролировать финансовые результаты, обеспечивать соблюдение установленных правил и организовывать выплаты выгодоприобретателям.
Пока большинство учредителей предпочитают самостоятельно выстраивать систему управления через доверенных лиц. По данным исследования, 81% личных фондов управляются физическими лицами. На профессиональные управляющие компании приходится около 17%.
Институт личных фондов все еще находится на ранней стадии развития, но роль профессионального управления повышается. Особенно востребованным такое сопровождение может стать в фондах со сложной структурой имущества. Например, если в состав активов одновременно входят доли в нескольких компаниях, недвижимость и инвестиционный портфель, их управление требует разных компетенций.
Управляющие компании могут заниматься реализацией инвестиционной стратегии, контролем рисков, юридическим и налоговым сопровождением, подготовкой отчетности и организацией взаимодействия с выгодоприобретателями.
По мере того как все больше предпринимателей начинают чаще задумываться о будущем своего бизнеса и благосостоянии семьи, потребность в долгосрочных механизмах управления капиталом будет расти. И в перспективе личные фонды могут стать привычным инструментом для владельцев семейного бизнеса и частных активов.