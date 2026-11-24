Главная особенность личного фонда заключается в возможности заранее определить наследственную стратегию, а также выстроить долгосрочную систему владения и управления семейными активами. Например, предприниматель много лет развивал собственное дело. За это время у него появилась успешная компания, несколько объектов недвижимости и финансовые активы. При этом он хочет, чтобы бизнес продолжал работать после наступления негативного события в отношении основателя, имущество оставалось в семье, а доходы распределялись между близкими по заранее установленным правилам. Для решения таких задач и может использоваться личный фонд.