В Ревде вынесли приговор за хищение более 50 млн рублей при поставках извести
Городской суд Ревды вынес приговор преступной группе, участники которой воспользовались служебным положением и при поставках извести похитили более 50 млн руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области. Их судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Следствие установило, что участники присваивали часть бюджетных ассигнований, предназначенных для закупки реагента, который использовался для нейтрализации кислых шахтных вод. Фигуранты искусственно завышали документальные объемы закупки, однако поставляли прежнее количество сырья в рамках технологической необходимости. Денежную разницу между объемами они изымали из бюджета и распределяли между собой.
Организатор вину отрицал, остальные участники считали себя пособниками — суд учел частичное признание вины, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. Таким образом, двоим фигурантам назначили по пять лет лишения свободы условно и штрафы по 600 тыс. руб. Третий, с учетом состояния здоровья, получил шесть лет лишения свободы условно и штраф на 900 тыс. руб. Требования о взыскании ущерба удовлетворены частично: с фигурантов с учетом частичного возмещения взыскано свыше 47,5 млн руб. В мае также был вынесен приговор еще одному участнику группы.