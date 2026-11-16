В Ревде вынесли приговор за хищение более 50 млн рублей при поставках извести

Организатор вину отрицал, остальные участники считали себя пособниками — суд учел частичное признание вины, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. Таким образом, двоим фигурантам назначили по пять лет лишения свободы условно и штрафы по 600 тыс. руб. Третий, с учетом состояния здоровья, получил шесть лет лишения свободы условно и штраф на 900 тыс. руб. Требования о взыскании ущерба удовлетворены частично: с фигурантов с учетом частичного возмещения взыскано свыше 47,5 млн руб. В мае также был вынесен приговор еще одному участнику группы.